De Belgische foodtech-speler Deliverect werft wereldwijd 150 mensen aan, van wie 50 in België, om zijn systemen uit te breiden. De Gentse start-up stemt restaurants af op bezorgbedrijven als Uber Eats en Deliveroo met de bedoeling om leveringen te vereenvoudigen.

Het in 2018 opgerichte Deliverect opent een nieuw kantoor in Gent en heeft de ambitie om zijn wereldwijd personeelsbestand van 250 personen uit te breiden. De onderneming kon het voorbije jaar profiteren van de coronacrisis, waarbij het aantal bestellingen aan huis een steile vlucht nam. Het bedrijf kon dan ook sterk groeien en wereldspelers zoals fastfoodbedrijven KFC en Burger King tot zijn klantenbestand rekenen. Restaurants en grote ketens zijn vragende partij om de bezorging door maaltijdbezorgers beter te sturen.

'Als je in een restaurant binnenstapt, hebben ze vandaag heel wat tablets', legt CEO Zhong Xu uit. 'Eentje voor Uber Eats, eentje voor Deliveroo, eentje voor de eigen website enzovoort. Dat zijn al heel wat schermen en een hels karwei.'

De software van Deliverect wil dat proces automatiseren en koppelen met kassasystemen. 'Zo krijgen klanten sneller hun eten en worden veel minder fouten gemaakt', zegt Xu. Het Gentse bedrijf kon op korte tijd klanten op 13.000 locaties in 30 landen werven en heeft enkele succesvolle investeringsrondes achter de rug als gevolg van de pandemie. Deliverect is voornamelijk op zoek naar developers.

