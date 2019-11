Het dakfonds 'Belgian Growth fund', dat werd opgestart om beloftevolle Belgische bedrijven te ondersteunen, heeft 65 miljoen euro extra tot een totaalbedrag van 278 miljoen euro opgehaald.

Het fonds van de regering-Michel dat investeert in groeiende bedrijven, het Belgian Growth Fund, heeft intussen al 278 miljoen euro opgehaald. Dat meldt Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), een van de beheerders van het fonds. De holding van de Boerenbond, MRBB, is een van de nieuwe financiers.

Het Belgian Growth Fund (BGF) was een initiatief van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Het doel van het fonds bestaat erin de slagkracht van de Belgische durfkapitaalsector uit te breiden en bedrijven met een sterk concept internationaal snel te laten doorbreken.

Bij een eerste closing in juni haalde het fonds al 213 miljoen euro op. Daar is nu nog 65 miljoen euro bijgekomen. Doel is in totaal ruim 300 miljoen euro beschikbaar te hebben om bedrijven via kapitaalinjecties te ondersteunen.

Het fonds investeert niet rechtstreeks in groeibedrijven, maar via fondsen die op hun beurt in groeibedrijven investeren. Op die manier wordt een gespreide portefeuille opgebouwd die een breed gamma investeerders kan aanspreken. De komende maanden zullen nog aanvullende middelen opgehaald worden. De eerste investeringen volgen nog deze maand.