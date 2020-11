De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft vandaag/woensdag beslist dat ons land intekent op de Europese aankoop van het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gezegd in het Vlaams Parlement.

Het is de Europese Commissie die voor de lidstaten de onderhandelingen voert voor de aankoopprocedures van vaccins tegen covid-19. Eerder dit jaar besliste ons land al om mee in te tekenen op de aankoopprocedures voor de vaccins van AstraZeneca-Oxford en Johnson & Johnson. Nu komt daar dus ook Pfizer-BioNTech bij. Concreet wil dat zeggen dat België het vaccin zal aankopen als het een marktvergunning krijgt.

Volgens een mededeling van het IMC voorziet het Europese contract een aankoop van 448 miljoen dosissen. Die worden verdeeld volgens de bevolkingsgrootte van de lidstaten.

'Voor België zou dit dus over ongeveer 5 miljoen dosissen gaan. Omdat de vaccinatie in twee dosissen moet gebeuren, kunnen met deze aankoop 2,5 miljoen mensen worden gevaccineerd', luidt het.

Het IMC wijst er ook op dat de procedure los staat van een vergunning voor het op de markt brengen van een vaccin. 'Dat blijft een bevoegdheid van het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau, red.) in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten. Wanneer er door het EMA geen marktvergunning voor het vaccin in kwestie wordt verleend, wordt het contract ontbonden', klinkt het.

Het EMA heeft momenteel nog geen vergunningen uitgereikt.

