België valt net buiten de top tien van belangrijkste handelspartners van Duitsland. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor statistiek Destatis. Op plaats één staat China, gevolgd door Nederland.

Ook in het coronajaar 2020 bleef China de belangrijkste handelspartner van de Duitsers. Tussen beide landen werden het voorbije jaar goederen ter waarde van 212 miljard euro verhandeld. Nederland komt met bijna 173 miljard euro op plaats twee.

Belangrijkste uitvoerland voor producten 'made in Germany' blijft de VS. De Amerikanen zijn ook goed voor het grootste handelsoverschot van de Duitsers (36 miljard euro).

België is het op negen na belangrijkste exportland voor de Duitsers (43,3 miljard euro) en het op negen na belangrijkste invoerland (37 miljard euro). In totale waarde is onze handel met Duitsland goed voor iets meer dan 80 miljard euro. Daarmee staan we op plaats elf van belangrijke handelspartners, net als in 2019.

