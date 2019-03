België houdt Tigenix-medicijn tegen

Na het Verenigd Koninkrijk heeft nu ook België beslist om het Tigenix-medicijn Alofisel (nog) niet terug te betalen.

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) oordeelt dat een contract over de terugbetaling van Alofisel 'afgeraden' is. 'De verhouding tussen de kosten voor de verzekering en de (onzekere) therapeutische waarde is onaanvaardbaar', luidt het. Zonder terugbetaling heeft de peperdure behandeling in ons land geen schijn van kans, schrijft De Tijd vrijdag.

Alofisel is een middel voor de behandeling van anale fistels die optreden bij de ziekte van Crohn. Het Europees geneesmiddelenagentschap gaf precies een jaar geleden nog groen licht voor de verkoop van de stamceltherapie van het biotechbedrijf Tigenix.

Het Leuvense bedrijf werd enkele maanden geleden overgenomen door het Japanse farmabedrijf Takeda. De Japanners rekenden zich al rijk met Alofisel, dat volgens analisten op zijn piek in Europa alleen al 200 tot 300 miljoen euro omzet per jaar zou halen, maar riskeren nu bedrogen uit te komen.