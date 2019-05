De Belgische handelsbalans is in februari volgens de meest recente gegevens afgesloten met een overschot van bijna 1,12 miljard euro. Het is van juli 2004 (1,34 miljard euro) geleden dat het handelsoverschot nog zo groot was, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB).

In de voorafgaande maanden januari, december en november was de handelsbalans steeds negatief. En ook een jaar eerder, in februari 2018, werd een klein tekort opgetekend.

De verbetering in februari 2019 is uitsluitend te danken aan de handel binnen de Europese Unie, en meer in het bijzonder de handel met Frankrijk en Duitsland. Het overschot is volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) te danken aan de sterkere stijging van de uitvoer, die met 9,2 procent is toegenomen tot een niveau van 25,6 miljard euro. Die evolutie is vooral geconcentreerd in de producten van de chemische industrie, en in mindere mate de diamant en de metalen. De invoer kende een stijging van 4,0 procent.