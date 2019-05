België is aantrekkelijker geworden voor buitenlandse investeringen. Dat blijkt uit een internationale rangschikking opgesteld door de Amerikaanse consultant A.T. Kearney.

België stijgt drie plaatsen in de rangschikking van landen die het meest aantrekkelijk zijn voor investeringen de komende drie jaar en staat nu op plaats 18. Volgens A.T. Kearney is dat te danken aan de stabiele economische indicatoren in ons land, en laten de recente politieke strubbelingen investeerders koud.

Het meest aantrekkelijke land om te investeren blijft, voor de zevende maal op rij, de VS. De VS hebben dat te danken aan de grote interne markt, de aantrekkelijke fiscaliteit en hun technologische capaciteiten. De top vijf wordt vervolledigd door Duitsland, Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk. De Fransen komen voor het eerst de top vijf binnen, terwijl China naar plaats zeven tuimelt: de slechtste plaats sinds het ontstaan van de rangschikking in 1998.