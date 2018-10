Belg wordt CEO van Nivea-producent Beiersdorf

De 51-jarige De Loecker volgt Stefan Heidenreich op. Het contract van Heidenreich wordt niet verlengd, raakte eerder al bekend. De Loecker was al tot vice-CEO benoemd. Vanaf 1 januari zal hij nu ook effectief aan het hoofd komen van de multinational.

Stefan De Loecker heeft de Belgische nationaliteit en werd geboren in het Duitse Siegen in 1967. Hij studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de universiteit in Antwerpen. Zijn carrière begon hij bij Nestlé, waar hij al snel internationale managementverantwoordelijkheden op zich nam, aanvankelijk in België, vervolgens op het hoofdkwartier in Zwitserland en vanaf 2001 in Duitsland.

In 2008 werd De Loecker benoemd tot topman van Nestlé Rusland. In 2011 werd hij COO bij Tesco in het Verenigd Koninkrijk en daarna CEO van Tesco Slovakije. In 2012 vervoegde hij Beiersdorf, eerst als senior vice president Nabije Oosten. In 2014 werd hij lid van de executive board en op 1 april 2016 nam hij ook de verantwoordelijkheid van de regio Americas. Hij werd vice-voorzitter van de executive board op 1 juli 2018.

De multinational Beiersdorf is bekend van Nivea, maar heeft ook bijvoorbeeld de pleisters van Hansaplast, lipbalsem Labello of huidverzorgingsproduct Eucerin in portefeuille. Er werken wereldwijd meer dan 18.000 mensen voor de Duitse groep, goed voor een omzet van meer dan 7 miljard euro.