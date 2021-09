De Belgische luchtvaartingenieur Johan Vanneste (61) stopt eind dit jaar vervroegd als topman van de luchthaven Keulen/Bonn, wegens familiale redenen. Dat meldt de luchthaven vrijdag.

Vanneste werd in mei 2018 topman van de Duitse luchthaven, nadat hij eerder ook de luchthaven van het Groothertogdom Luxemburg had geleid. Van 2003 tot 2010 was hij CEO van luchtvaartmaatschappij VLM.

Het contract van Vanneste bij de luchthaven Keulen/Bonn zou normaal gezien tot april 2026 lopen. 'Johan Vanneste nam de leiding over de luchthaven in een moeilijke periode, en leidde ze door de grootste crisis ooit in de luchtvaart', aldus de luchthaven in een mededeling.

Als reden voor zijn vertrek noemt Vanneste wijzigingen in zijn familieleven. Na zijn vertrek zal hij geen verdere operationele verantwoordelijkheden bij andere bedrijven meer opnemen, klinkt het.

