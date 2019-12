Bank-verzekeraar Belfius heeft de participatie van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM in fietsleasingbedrijf Cyclis overgenomen. Dat melden beide bedrijven dinsdag zonder financiële details vrij te geven. Het partnership tussen Cyclis en Belfius om samen de mobiliteitsmarkt te betreden, is bovenal een strategische beslissing, klinkt het bij de bank.

'Vandaag heeft Belfius Auto Lease een wagenpark van bijna 21.000 voertuigen, maar we zetten ondertussen vol in op een totaal mobiliteitsaanbod voor bedrijven (...), waar fietsen een almaar belangrijkere plaats innemen', zegt Sofie De Loecker, voorzitter van de raad van bestuur van Belfius Auto Lease.

Volgens Cyclis-topman Joep Kempen is de bedrijfsfiets ondertussen een populair onderdeel van flexibele verloning in veel bedrijven. 'Sinds begin 2018 zagen we het aantal fietsen bij Cyclis vertienvoudigen.' Met momenteel bijna 10.000 leasingfietsen is Cyclis een van de grootste spelers in België.