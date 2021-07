Belfius Bank en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) hebben een minnelijke schikking gesloten na een reclamecampagne waarvoor de bank geen toestemming had gevraagd. De schikking bestaat uit de betaling van 300.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

In oktober had Belfius een reclamecampagne gelanceerd voor een collectieve belegging (ICB), zonder die vooraf ter goedkeuring aan de FSMA voor te leggen. De FSMA liet dat Belfius in november weten en benadrukte dat de reclamecampagne bovendien de geldende informatievereisten bij de commercialisering van financiële producten niet naleefde.

Volgens de FSMA was er namelijk geen sprake van een naamsbekendheidcampagne: de ICB was namelijk duidelijk herkenbaar, omdat de campagne aandacht besteedde aan de individuele kenmerken en in bepaalde documenten zelfs de naam van het financieel product vermeldde. Met die reclamecampagne leefde Belfius dan ook de wettelijke bepalingen niet na.

Belfius zette de reclamecampagne stop, net als een soortgelijke campagne waarvoor geen toestemming was gevraagd. Het onderzoek van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking. Die werd aanvaard omdat Belfius meewerkte aan het onderzoek.

