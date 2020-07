Zes maanden nadat Jos Clijsters zichzelf heeft opgevolgd als voorzitter van Belfius heeft de staatsbank al de zoektocht naar zijn opvolger gelanceerd. De headhunter Egon Zehnder zou de zoektocht in goede banen leiden. Tegen wanneer de nieuwe voorzitter gevonden moet worden, is onduidelijk. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Vorig jaar was Belfius ook al op zoek naar een nieuwe voorzitter. Die speurtocht dreigde volgens De Tijd op een impasse uit te draaien omdat de vrees reëel was dat de topfavoriet Filip Dierckx (ex-BNP Paribas Fortis) niet door de strenge screening van de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank zou geraken. Die toezichthouders moeten uitmaken of bestuurders en managers in de banksector 'fit and proper' zijn voor de job.

Om de stabiliteit en continuïteit van Belfius te garanderen bood de 70-jarige voorzitter Clijsters aan maximaal twee jaar langer op post te blijven. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) aanvaardde dat in dank. Clijsters' mandaat werd in april, op de algemene vergadering van Belfius, met twee jaar verlengd.

