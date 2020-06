De bank-verzekeraar Belfius neemt een participatie van 30 procent in Immovlan, naast Roularta en Rossel. Het doel is van Immovlan het referentieplatform voor digitaal vastgoed op de Belgische markt te maken. De nieuwe samenwerking moet de trafiek op de site stimuleren en de 'mobile first'-strategie versterken.

Concurrent Immoweb is al jaren de afgetekende marktleider in vastgoedzoekertjes, maar Immovlan is vast van plan de kloof te verkleinen. De site groeit weliswaar al vier jaar onafgebroken, maar door de nieuwe aandeelhouder moet die in een stroomversnelling komen.

De Rossel Groep (uitgever van de Sudpresse-kranten Le Soir) en Roularta Media Group (uitgever van onder andere Trends en Knack) zetten het aandeelhouderschap van Immovlan open voor Belfius. De bank-verzekeraar neemt 30 procent van de aandelen, de twee andere behouden elk 35 procent. Wat Belfius daarvoor betaalt, blijft geheim.

De ambitie van het trio is wel duidelijk: van Immovlan het digitale referentieplatform voor vastgoed op de Belgische markt maken. "Onze participatie in Immovlan past perfect in onze ambitie om te blijven innoveren in de Belfius-app, om zo een allround partner te zijn voor onze klanten bij hun woonprojecten", zegt Marc Raisière, de CEO van Belfius. "Zo kunnen we onze vastgoedstrategie versterken."

Met de komst van Belfius zullen Rossel en Roularta de realisering van hun ambities kunnen versnellen. "We hadden met Rossel een plan opgesteld", zegt Xavier Bouckaert, de CEO van Roularta Media Group. "We hebben deze doelstelling gedeeltelijk gehaald, aangezien onze omzet de afgelopen jaren met gemiddeld 20 procent per jaar is gegroeid. Maar de markt is bijzonder concurrentieel en we moeten onze transformatie versnellen. Dankzij Belfius kan Immovlan zijn innovatieve 'mobile first'-strategie sneller invoeren en zo de leider te worden in aantal advertenties, bezoeken en transacties. We zijn heel enthousiast. We waren niet echt op zoek naar een nieuwe partner, omdat we de groei zelf konden financieren. Maar met de digitale expertise van Belfius kunnen we onze doelstellingen sneller bereiken."

Iedereen wint

De operatie, uniek op de Belgische markt, is voordelig voor alle partners. Door de integratie van Immovlan in de Belfius-app wordt het vastgoedplatform veel meer zichtbaar, want de app heeft 1,4 miljoen dagelijkse bezoekers. "Dat zijn 1,4 miljoen extra potentiële kopers", zegt Eric Spitzer, de CEO van Immovlan. "Met meer gebruikers en meer zichtbaarheid kunnen we ook het vastgoedaanbod uitbreiden en nieuwe diensten voor onze gebruikers opzetten."

De voordelen voor Belfius zijn ook duidelijk. De bank zit al in de vastgoedsector met haar hypotheekleningen, die 18 tot 20 procent van de activiteiten uitmaken. Ze heeft ook een dochteronderneming, Belfius Immo, die vastgoedprojecten ontwikkelt die vooral aan haar klanten-investeerders worden aangeboden. Een project stroomopwaarts voltooit de cirkel.

"Door Immovlan in onze app te integreren, kunnen onze klanten veel gemakkelijker alle advertenties op de markt raadplegen", legt Marc Raisière uit. "Een woning kopen of verkopen wordt almaar meer een digitaal proces. Met Immovlan maken we ons aanbod ook breder. Het omvatte nu al een breed scala niet-financiële, praktische en nuttige diensten." De integratie biedt de bank-verzekeraar ook de kans om andere financiële producten aan te bieden. "Onze gebruikers kunnen dan een woning te koop of te huur aanbieden, een lening of verzekering afsluiten, of het Jaimy-platform gebruiken voor verbouwings- of renovatiewerkzaamheden", legt de CEO van Belfius uit. "Maar het biedt ons ook nieuwe perspectieven in dataverwerking, aangezien we de behoeften van onze klanten die op zoek zijn naar een woning beter kunnen begrijpen en hen eventueel beter kunnen begeleiden. Het enige wat nog ontbreekt in ons vastgoedaanbod, is de functie van makelaar. Maar de wet verbiedt de banken dat. We zullen het dus zonder moeten stellen."

De nieuwe samenwerking moet het mogelijk maken de ambities van de aandeelhouders te realiseren, met name Immoweb van zijn voetstuk duwen, in trafiek en in innovatie. "Ik denk dat Belfius de middelen heeft om de waarde van Immovlan te verhogen door deze verticale integratie", besluit Marc Raisière. Immovlan zou tegen het einde van het jaar beschikbaar zijn op de Belfius-app.

