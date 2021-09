Belfius heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met de Duitse Commerzbank waarbij de twee banken internationale zakenklanten naar elkaar gaan doorverwijzen. Dat melden ze donderdag.

Commerzbank sluit zijn Belgisch kantoor deze maand. Klanten - vooral filialen van grote Duitse bedrijven - zullen gewezen worden op de diensten van Belfius. 'Zij moeten een nieuwe bank vinden en het is de bedoeling dat te vergemakkelijken. Wij hebben bepaalde ex-medewerkers van Commerzbank aangeworven zodat dit voor de klant op een vlotte manier kan gebeuren', zegt Martine Klutz, hoofd Transaction Banking bij Belfius.

De klanten van Commerzbank zullen een totaaloplossing aangeboden krijgen voor hun Belgische activiteiten, maar de samenwerking geldt ook omgekeerd. Belgische bedrijven die voor projecten in Duitsland een lokale bank nodig hebben, zullen een conctactpersoon van Commerzbank aangeboden krijgen. Een automatische overname van klanten is er evenwel niet.

'Belfius investeert in ervaren Duitstalige medewerkers die zich richten op de Belgische dochterondernemingen/activiteiten van Duitse bedrijven', aldus Kluz. 'We zijn er bijzonder trots op dat we deze overeenkomst hebben gesloten met Commerzbank, een bank die reeds decennialang bekendstaat als een zeer sterke 'Bank van de Mittelstand' in Duitsland.'

Commerzbank sluit zijn Belgisch kantoor deze maand. Klanten - vooral filialen van grote Duitse bedrijven - zullen gewezen worden op de diensten van Belfius. 'Zij moeten een nieuwe bank vinden en het is de bedoeling dat te vergemakkelijken. Wij hebben bepaalde ex-medewerkers van Commerzbank aangeworven zodat dit voor de klant op een vlotte manier kan gebeuren', zegt Martine Klutz, hoofd Transaction Banking bij Belfius.De klanten van Commerzbank zullen een totaaloplossing aangeboden krijgen voor hun Belgische activiteiten, maar de samenwerking geldt ook omgekeerd. Belgische bedrijven die voor projecten in Duitsland een lokale bank nodig hebben, zullen een conctactpersoon van Commerzbank aangeboden krijgen. Een automatische overname van klanten is er evenwel niet.'Belfius investeert in ervaren Duitstalige medewerkers die zich richten op de Belgische dochterondernemingen/activiteiten van Duitse bedrijven', aldus Kluz. 'We zijn er bijzonder trots op dat we deze overeenkomst hebben gesloten met Commerzbank, een bank die reeds decennialang bekendstaat als een zeer sterke 'Bank van de Mittelstand' in Duitsland.'