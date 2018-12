Belfius en Ackermans & van Haaren stappen in Luikse beeldserverbedrijf EVS

Zowel Belfius als AvH kocht ruim 351.000 nieuwe aandelen van EVS, voor 21,2 euro per aandeel. Ze krijgen allebei ook een stem in de raad van bestuur. 'Met hun langetermijnvisie en hun expertise, zullen de nieuwe aandeelhouders EVS steunen in een markt die gekenmerkt wordt door aanhoudende consolidatie en disrupties', luidt het in een persbericht.

'EVS had vroeger referentieaandeelhouders met een sterke strategische visie', voegt voorzitter en interim-CEO Pierre De Muelenaere eraan toe. 'Sinds het vertrek van de twee oprichters van het bedrijf (Pierre L'Hoest and Laurent Minguet), die hun aandelen hebben verkocht, ontbrak het EVS aan sterke referentieaandeelhouders die klaar staan om het bedrijf te steunen met een industriële langetermijnvisie.'

De grootste aandeelhouder van EVS is, volgens de website van het bedrijf, medeoprichter Michel Counson. Hij heeft een belang van 5,8 procent. Bijna 80 procent van de aandelen zit bij het brede publiek. EVS is gespecialiseerd in livevideotechnologie voor tv-uitzendingen.