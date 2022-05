Beleggingsfonds Merit Capital Investment Fund, het paradepaardje van vermogensbeheerder Merit Capital, is na een schorsing opnieuw actief. Dat meldt het beleggingsfonds zelf op haar website. Het fonds zal worden beheerd door Dierickx Leys Private Bank NV.

Merit Capital Investment Fund is een een aparte juridische entiteit, ondergebracht in een beleggingsvennootschap. Het vermogen is afgescheiden van Merit Capital nv, de vermogensbeheerder die haar banklicentie ingetrokken zag door de Nationale Bank in april. Daarop werd ook het fonds zelf geschorst en konden beleggers niet meer in- of uitstappen.

Concreet zal het vanaf woensdag opnieuw mogelijk zijn voor investeerders om in te treden of uit te treden. De raad van bestuur wijst er op dat door het volatiele beursklimaat, de marktomstandigheden bij de uitvoering van de orders sterk kunnen afwijken van de omstandigheden toen de orders werden ingelegd

