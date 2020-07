Staaldraadproducent Bekaert heeft een overeenkomst gesloten met drie Belgische projectontwikkelaars over de verkoop van zijn vroegere site in Hemiksem, in de provincie Antwerpen. De drie betalen 23 miljoen euro voor de site.

Het consortium zal de 25 hectare grote site reconverteren in een residentiële en parkzone. De inkomsten van de verkoop (23 miljoen euro) en de terugname van de openstaande provisie voor bodemsanering (13 miljoen euro) zullen bij het verlijden van de akte, voorzien in oktober 2020, als eenmalige opbrengsten worden opgenomen in Bekaerts winst- en verliesrekening, meldt het bedrijf.

De verkoop is een opsteker voor Bekaert, dat in mei nog aankondigde het dividend uit te stellen als gevolg van de coronapandemie. In het eerste kwartaal lag de omzet 11 procent lager dan een jaar eerder en het bedrijf met hoofdzetel in het West-Vlaamse Zwevegem verwachtte ook een lagere omzet in het tweede kwartaal.

Bekaert Hemiksem zette de productieactiviteiten stop in 2009. Daarbij verloren 264 werknemers hun baan.

