Staaldraadspecialist Bekaert investeert in het Ierse bedrijf TFI Marine, dat onder andere verankeringselementen ontwikkelt voor drijvende windmolenparken. Dat heeft de Zwevegemse onderneming maandag aangekondigd, zonder financiële details.

De investering zal worden gebruikt om in Ierland een eerste fabriek te bouwen voor de productie van SeaSpring, "een polymeer-gebaseerde verankeringscomponent die de verankeringslast en -vermoeiing van vlottende platformen ten gevolge van windkracht en golfslag vermindert".

Er volgt ook een commerciële samenwerking tussen TFI Marine en de Bekaert-afdeling Bridon-Bekaert Ropes Group. Daarbij zullen kabels van deze laatste worden uitgerust met de component van TFI.

Christof Dewijngaert, general manager synthetische kabels bij Bridon-Bekaert Ropes Group, kijkt uit naar de samenwerking met TFI Marine. 'Zij hebben een baanbrekende oplossing ontwikkeld die de pieklast verlaagt en uiterst complementair is met de synthetische kabels van BBRG voor permanente verankeringssystemen', zegt hij in een persbericht. 'We zien enorm potentieel in het aanbieden van een geïntegreerde oplossing aan onze gezamenlijke klanten.'

