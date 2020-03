Staaldraadproducent Bekaert en materialengroep Umicore waarschuwen voor de impact van de coronacrisis op de jaarresultaten.

Als gevolg van de coronapandemie besliste Bekaert al een aantal fabrieken tijdelijk te sluiten. Dat is onder meer het geval in Zuid-Amerika en India, als gevolg van lockdown-maatregelen van de overheid. In Europa nam het bedrijf zelf het initiatief tot tijdelijke fabriekssluitingen, omdat de klanten - de bandenproducenten - sluiten. In Zwevegem werd vorige week overgegaan tot een tijdelijke sluiting, omdat in het kader van de maatregelen van de overheid de veiligheid van de werknemers niet kon worden gegarandeerd. 'Maar in Zwevegem zijn we nu geleidelijk aan lichtjes aan het heropstarten', aldus een woordvoerster. De fabrieken in China zijn dan weer volop actief.

Bekaert verwacht dat de tijdelijke fabriekssluitingen en huidige vraagevoluties de 'businessperformantie significant zullen beïnvloeden dit jaar', klinkt het in een mededeling. Het bedrijf zegt de concrete impact van de crisis op de financiële prestaties in 2020 niet te kunnen inschatten, maar de vraagevoluties en fabriekssluitingen zullen de resultaten in de eerste jaarhelft alvast 'significant' beïnvloeden.

Umicore

Materialengroep Umicore besliste als gevolg van de coronacrisis het dividend te verlagen. De Belgische groep stelde begin februari een dividend voor van 0,75 euro per aandeel. Maar "voorzichtigheidshalve en in het kader van de extreme onvoorspelbaarheid van de situatie wereldwijd" beslist de raad van bestuur nu een dividend van 0,375 euro per aandeel voor te stellen. Dat is het bedrag van het al betaalde interimdividend van vorige zomer.

Umicore trekt ook de vooropgestelde prognoses in, omdat de omvang, duurtijd en impact van het virus hoogst onzeker zijn.

In een reactie op de mededeling van het bedrijf keldert het Umicore-aandeel op Euronext Brussel. Rond de middag noteert het aandeel ruim 7 procent in het verlies. Het Bekaert-aandeel staat rond die tijd op een lichte winst van 0,7 procent.

