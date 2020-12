De coronacrisis weegt op de economische activiteit. Bedrijven hebben bijgevolg minder nood aan leningen om bijvoorbeeld investeringen te financieren, blijkt uit cijfers van bankenkoepel Febelfin.

In het derde kwartaal werden opnieuw minder ondernemingskredieten (-4,2 procent) aangevraagd in vergelijking met een jaar geleden. In bedragen is de daling groter: -15,4 procent. Dat komt omdat vooral grote ondernemingen minder lenen. Minder vraag naar nieuwe kredieten betekent ook minder verstrekte kredieten. In het derde kwartaal daalde het aantal verstrekte kredieten 3,9 procent. De verstrekte bedragen lagen 12,9 procent lager. Febelfin maakt zich sterk dat ondernemers nog steeds weinig kredietbelemmeringen ervaren, met een lage weigeringsgraad. Die is licht gestegen in vergelijking met de derde kwartalen van de twee voorbije jaren, maar ligt historisch gezien nog steeds op een laag niveau, klinkt het bij de bankenkoepel.