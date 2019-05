Alle ondernemingen uit de profitsector kunnen vanaf dinsdag 7 mei de eind vorig jaar aangekondigde werkbaarheidscheque aankopen bij de Vlaamse overheid.

De Vlaamse regering en de sociale partners bereikten eind 2018 een akkoord over maatregelen voor werkbaar werk. Uit de laatste werkbaarheidsmeting van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in 2016 was namelijk gebleken dat de werkbaarheidsgraad in Vlaanderen gedaald was. Bij werknemers ging het om een daling in vergelijking met 2013 van 54,6 naar 51 procent, bij de zelfstandige ondernemers was er een lichte daling van 51,4 naar 50,7 procent.

Vlaanderen heeft de komende drie jaar 3 miljoen euro per jaar veil om bedrijven te inspireren om een tastbaar werkbaarwerkbeleid te ontwikkelen. Zowel eenmanszaken, kmo's als grote organisaties kunnen online de werkbaarheidscheque van maximum 10.000 euro aanvragen.

Daarmee kunnen ze eventuele knelpunten in kaart brengen, zich professioneel laten begeleiden bij de uitvoering van een scan en een werkbaarheidsplan opstellen op maat van de onderneming. Kmo's die het plafond van hun kmo-portefeuille bereikt hebben, kunnen nog een extra steun van 5.000 euro per jaar aanvragen.

Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is de waaier aan mogelijke acties breed. Het kan gaan om leiderschapstrainingen, opleidingen of een plan om werknemers zich fitter te doen voelen, maar ook telewerk, een strijkdienst of kinderopvang binnen de onderneming komen in aanmerking. 'Het kunnen ook soms kleine, praktische maatregelen en tips zijn die de werkomstandigheden vaak duurzaam kunnen verbeteren', aldus Muyters.

Een advertentiecampagne op radio, in treinstations, kranten, tijdschriften en sociale media moet de aandacht vestigen op de websites www.dewerktest.be en www.werkbaarwerk.be. De eerste geeft via een reeks stellingen zicht op de sterktes en mogelijke valkuilen binnen een bedrijf. Daarna volgen zes weken lang tips en tools om de werksituatie te verbeteren. De tweede website biedt meer info, tools en goede voorbeelden om aan de slag te gaan rond werkbaar werk.