Bedrijven doen steeds meer een beroep op jobstudenten. Het afgelopen jaar schakelde 1 op de 3 kmo's jobstudenten in, zo blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis bij meer dan 30.000 werkgevers. Het aantal jobstudenten per bedrijf neemt ook nog altijd toe.

De stijgende tendens is niet helemaal onlogisch, klinkt het. Enerzijds is er de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor bedrijven soms "genoodzaakt" zijn om hun toevlucht te zoeken tot jobstudenten. Die kunnen bovendien flexibel worden ingezet. Anderzijds verhoogde de regering het aantal uren dat jobstudenten mogen presteren tegen verlaagde sociale bijdragen, tot 475 uur per jaar in 2022 en voor 2023 zelfs tot 600 uur per jaar.

Het aantal bedrijven dat een beroep doet op jobstudenten stijgt jaar na jaar. In 2019 lag hun aantal op 30,7 procent, vorig jaar al op 32,6 procent. Gemiddeld gaat het om 5,7 jobstudenten per werkgever, tegen 4,7 in 2021. Meer dan vroeger wordt er niet alleen in de zomermaanden gewerkt, maar het hele jaar door.

Het gemiddeld brutoloon van een jobstudent bedroeg vorig jaar 12,07 euro per uur of 2.330 euro per maand, berekende Liantis. Door de lagere sociale bijdrage houdt een jobstudent daar 11,74 euro netto per uur aan over. Vanaf dit jaar mag een student 600 uur per jaar werken aan beperkte sociale bijdragen. In de zorgsector geldt er voor het lopende kwartaal zelfs geen plafond meer, omdat die sector met veel personeelstekorten kampt.

