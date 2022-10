Investeren in technologieën om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen kan commercieel erg interessant blijken, stelt een rapport van ratingbureau BeZero Carbon. De interesse van beleggers en bedrijven neemt snel toe.

Om de klimaatverandering te beperken tot 1,5 graad Celsius zullen tegen 2050 jaarlijks miljarden tonnen CO2 uit de atmosfeer gehaald moeten worden. Dat creëert een enorme vraag, en daarmee een aanlokkelijk investeringsklimaat, stelt een rapport van BeZero Carbon.

De technologie van carbon dioxide removal (CDR) staat momenteel wel nog maar in de kinderschoenen. De grootste installatie tot nog toe aangekondigd, Project Mammoth in IJsland, zal 36.000 ton CO2 per jaar kunnen opslaan - een fractie van de jaarlijkse CO2-uitstoot.

Regels en besparingen

Maar het aantal projecten neemt snel toe, stelt het rapport, en het loont steeds meer de moeite om erin te investeren. De technologie kan bedrijven in de toekomst namelijk besparingen opleveren of ervoor zorgen dat ze voldoen aan strengere regels.

Besparen kan door bijvoorbeeld toekomstige CO2-kredieten te kopen bij een CDR-start-up. Het geeft enerzijds de start-ups broodnodige steun, anderzijds kan het de bedrijven op termijn een flinke besparing opleveren. Airbus heeft zo al 400.000 toekomstige CO2-kredieten gekocht van het bedrijf 1PointFive.

Het positioneert de bedrijven ook beter voor toekomstige evoluties in regelgeving, emissiehandel en vrijwillige initiatieven. Zo is de kans groot dat emissiehandel op termijn rekening zal houden met CO2-verwijdering uit de atmosfeer. En ook vrijwillige standaarden zoals het Science Based Targets initiative of de Net Zero Banking Alliance vereisen steeds vaker CDR-initiatieven.

Als kers op de taart kan investeren in CDR merken ook een imago van klimaatpionier opleveren en het geeft inzicht en contacten in een snel opkomende markt, stelt het rapport.

