Jaarlijks betalen Belgische bedrijven zowat 100 miljoen euro losgeld aan hackers die hun computernetwerk besmetten met gijzelsoftware. Dat schrijft De Tijd zaterdag op basis van een verslag van de Kamercommissie Economie.

Specialisten vertelden er over de strijd tegen internetfraude. Bijna een op de drie Belgische bedrijven die het slachtoffer zijn van gijzelsoftware, ransomware, betaalt de cybercriminelen. Bedrijven stappen uit vrees voor imagoschade niet altijd naar de politie, stelde Olivier Bogaert van de Federal Computer Crime Unit vast.

Ook de CEO van het bedrijf Secutec kwam getuigen. Dat bedrijf is elk jaar betrokken bij zo'n 30 miljoen euro aan betalingen door bedrijven die slachtoffer werden van ransomware. Het heeft circa 30 procent van die markt in handen in België, en behandelt alleen gevallen waarbij tot 75.000 euro losgeld wordt gevraagd.

Van de miljoenen euro's losgeld die bedrijven betalen, wordt zeer weinig teruggevonden, bevestigen politie en gerecht. De daders verblijven meestal buiten Europa.

