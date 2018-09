'Bedrijven als Amazon worden onneembare vestingen'

The winner takes it all, zingt de Zweedse popgroep Abba. Ze verdient de Nobelprijs voor economie. De songtekst beschrijft perfect wat gaande is in het mondiale bedrijfsleven. Supersterbedrijven als Amazon, Google of Facebook domineren hun sector, vertrappelen de concurrentie en hertekenen de economie. Apple en Amazon haalden als eerste een marktwaarde van 1000 miljard dollar. Dat is wellicht nog maar een begin. De bedrijfsreuzen van morgen zullen een veelvoud waard zijn, terwijl de aandeelhouders en de werknemers van de grote verliezende meerderheid tevreden moeten zijn met de kruimels. Er valt weinig tot niets aan te doen. De club van 1000 miljard dollar kan over een decennium makkelijk de club van 10.000 miljard dollar zijn.

