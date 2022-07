De economische activiteit in de eurozone is in juli voor het eerst sinds de coronalockdowns aan het begin van 2021 gekrompen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker S&P Global. De krimp wordt veroorzaakt door de hoge inflatie in het eurogebied die de koopkracht van consumenten onder druk zet. Ook worstelen bedrijven met hoge inkoopkosten en personeelstekorten. De kans op een recessie in de eurozone is daarmee toegenomen.

Volgens marktonderzoeker S&P Global is de samengestelde inkoopmanagersindex (PMI), die kijkt naar de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van de eurozone, deze maand afgenomen tot 49,4, tegenover 52 een maand eerder. Een stand van 50 of meer duidt op groei, een score daaronder op krimp. Economen hadden gerekend op een lichte groeivertraging. De dienstensector toonde nog wel een kleine groei, maar de industrie liet een krimp zien.

#Eurozone output contracted for the first time since February 2021 in July, according to flash #PMI data, with the headline index posting at 49.4 (June: 52.0). Excluding lockdowns, new orders fell at the quickest pace since May 2013. Read more: https://t.co/KnXRLmHwkx pic.twitter.com/dANVKKmwsd — S&P Global PMI™ (@SPGlobalPMI) July 22, 2022

De economische activiteit in Duitsland liet in juli voor het eerst dit jaar een krimp zien. De grootste economie van de eurozone gaat gebukt onder de hoge inflatie. Ook is het vertrouwen van het Duitse bedrijfsleven afgenomen door de oorlog in Oekraïne en de problemen in de toeleveringsketens. De Duitse dienstensector liet voor het eerst sinds december een krimp zien, terwijl de activiteit in de industrie terugviel tot het laagste niveau in ruim twee jaar.

De cijfers versterken volgens econoom Paul Smith van S&P Global de verwachting dat Duitsland afstevent op een recessie in de tweede helft van 2022. Ondanks dat de Franse economie in juli een krimp nog wist te voorkomen dreigt volgens de econoom ook Frankrijk in een recessie te belanden. De Franse industrie kromp namelijk deze maand, terwijl de groei van de dienstensector flink afnam.

Donderdag kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) aan dat de rentetarieven in de eurozone voor het eerst sinds 2011 worden verhoogd, en dat met 0,5 procentpunt of 50 basispunten. Met die verhoging, meer dan economen verwacht hadden, willen de beleidsmakers in Frankfurt de torenhoge inflatie bestrijden.

Volgens marktonderzoeker S&P Global is de samengestelde inkoopmanagersindex (PMI), die kijkt naar de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van de eurozone, deze maand afgenomen tot 49,4, tegenover 52 een maand eerder. Een stand van 50 of meer duidt op groei, een score daaronder op krimp. Economen hadden gerekend op een lichte groeivertraging. De dienstensector toonde nog wel een kleine groei, maar de industrie liet een krimp zien.De economische activiteit in Duitsland liet in juli voor het eerst dit jaar een krimp zien. De grootste economie van de eurozone gaat gebukt onder de hoge inflatie. Ook is het vertrouwen van het Duitse bedrijfsleven afgenomen door de oorlog in Oekraïne en de problemen in de toeleveringsketens. De Duitse dienstensector liet voor het eerst sinds december een krimp zien, terwijl de activiteit in de industrie terugviel tot het laagste niveau in ruim twee jaar. De cijfers versterken volgens econoom Paul Smith van S&P Global de verwachting dat Duitsland afstevent op een recessie in de tweede helft van 2022. Ondanks dat de Franse economie in juli een krimp nog wist te voorkomen dreigt volgens de econoom ook Frankrijk in een recessie te belanden. De Franse industrie kromp namelijk deze maand, terwijl de groei van de dienstensector flink afnam. Donderdag kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) aan dat de rentetarieven in de eurozone voor het eerst sinds 2011 worden verhoogd, en dat met 0,5 procentpunt of 50 basispunten. Met die verhoging, meer dan economen verwacht hadden, willen de beleidsmakers in Frankfurt de torenhoge inflatie bestrijden.