BeCode headhunt werkzoekenden die moeilijk aan de bak komen op de arbeidsmarkt, om ze in zeven maanden op te leiden tot IT'ers. De eerste grote kapitaalronde moet het ICT-opleidingscentrum op de weg naar meer groei en meer impact op de samenleving zetten.

Een jonge vrouw van Marokkaanse afkomst met twee kinderen en een man die eigenlijk niet wil dat ze een IT-opleiding volgt. Een vrouw die vluchtte uit Palestina, lang moest wachten om haar kinderen te laten overbrengen en ondertussen inburgeringscursussen volgde en Nederlands leerde. Iemand die farmacie studeerde, maar die eerste loopbaan zag stuklopen op een burn-out. Of een Iraniër met een diploma fysica dat hier niet werd erkend en dan maar voor vuilnisophaaldienst werkte. Het zijn vier voorbeelden van de bijna 1500 werkzoekenden die de afgelopen jaren de weg vonden naar de IT-opleidingen van BeCode.

Met de 2,5 miljoen euro die BeCode nu ophgehaald heeft, wil de organisatie nu nog versnellen. Het geld komt van vijf partijen. Met de Belgische Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij FPIM is er een publieke speler bij. Daarnaast zijn er vier privéfondsen, allemaal impactinvesteerders die zoeken naar ondernemingen met een positieve impact op de maatschappij: het Parijse fonds PhiTrust, Impact Capital (het investeringsfonds van Piet Colruyt), Change (van de alternatieve financiële instellingen Crédal) en Trividend, een Vlaams impactfonds dat zich richt op sociale economie.

CEO Karen Boers richtte BeCode in 2017 BeCode op. Toen ze nog voor de netwerkorganisatie Start-ups.be werkte, had ze gezien dat de arbeidsmarkt schreeuwde om IT'ers, terwijl er aan de andere kant zoveel onontgonnen potentieel was. Ze wilde die kloof tussen gemotiveerde werkzoekenden en bedrijven op zoek naar digitaal talent dichten. Bij de Franse programmeerschool Simplon vond ze het model dat ze zocht. Met de hulp van Simplon paste ze het aan de Belgische markt aan. De voornaamste investeerder van Simplon, PhiTrust, ondersteunt nu dus ook het groeitraject van BeCode.

Opleidingen

Van bij de opstart in 2017 kreeg BeCode, dat samenwerkt met de arbeidsmarktbemiddelaars als VDAB en Actiris, veel vraag. "We zijn actief in vijf steden: Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi. Netjes federaal verdeeld", zegt Karen Boers. "De basisopleiding junior software developer draait in de vijf steden. Die opleiding duurt zeven maanden. Daarna volgen de studenten een stage. De helft vindt werk op zijn stageplek. We hebben over het algemeen weinig uitval."

Op verzoek van Microsoft begon BeCode ook met een opleiding om mensen met al wat meer IT-voorkennis op te leiden in artificiële intelligentie (AI). Vervolgens kwam de gigant SAP vragen of BeCode ook geen opleiding kon organiseren voor SAP-experts, en ondertussen is er ook een pilootproject voor een opleiding voor cybersecurityexperts.

BeCode speelt in op de kloof op de arbeidsmarkt tussen bedrijven die nog heel vaak kijken naar diploma's, en gemotiveerde werkzoekenden zonder diploma die wel de vaardigheden hebben voor de gevraagde functie. "Diploma's blijven belangrijk in de rekruteringsstrategieën", weet Karen Boers. "We proberen mensen af te leveren die een basiskennis hebben in meerdere programmeertalen, veeleer dan te kiezen voor een bepaalde taal. We willen mensen vooral leren leren. Dat is belangrijker dan de taal waarin ze hun kennis toepassen. Bij ons vind je geen expert die voor de klas staat. Het leren gebeurt al doende. Het begint heel eenvoudig en wordt almaar complexer, en uiteindelijk worden er klanten bij betrokken." Onder meer Telenet, Orange, Accenture, Microsoft of Cronos namen mensen in dienst die bij BeCode werden opgeleid. "BeCode is een kwaliteitsmerk geworden", zegt Karen Boers.

Laagdrempelig beginnen

Vaak zijn de studenten mensen die nooit gedacht hadden dat ze IT'er konden worden. "We wachten niet tot ze door onze deur wandelen", legt Karen Boers uit. "We gaan naar culturele centra, sportcentra, maar ook kerkgemeenschappen, jongerenorganisaties en socialehuisvestingsmaatschappijen. Daar organiseren we in de cafetaria een infosessie en mogen we wat posters ophangen aan de postbussen. We proberen naar de mensen toe te gaan, ook digitaal. In coronatijden is dat natuurlijk wel wat moeilijker."

"We moeten echt beginnen met sensibiliseren op een laagdrempelige manier, met een demootje of een workshop" legt Boers uit. "Zo trekken we hen in de opleiding en kunnen we de talentenpool verbreden. Op die manier krijg je mensen met heel andere achtergronden, culturen, perspectieven en ervaringen in de sector. Van bedrijven horen we dat naast het leren leren en de soft skills die mensen bij ons ontwikkelen, het ook heel interessant is om die superrijke ervaringen en perspectieven in het bedrijf te krijgen. Via de normale rekruteringskanalen was dat nooit gebeurd."

Witte raven

Het Brusselse BeCode, waar vijftig mensen werken, hoopt met deze kapitaalronde uit te groeien tot het leidende Belgische edtechbedrijf. Edtech staat voor het Engelse education technology, of onderwijstechnologie. Karen Boers, de dochter van een leerkracht, hoopt dat BeCode met zijn gratis opleidingen vanaf 2024 elk jaar 1500 mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt kan klaarstomen voor een baan in ICT.

Al hoopt de CEO ook dat de bedrijven anders naar de arbeidsmarkt zullen kijken. "We moeten loskomen van het cv-screenen. Dat is de moeilijkste oefening, waar veel bedrijven nog door moeten. Ze moeten stoppen met denken dat de witte raven door hun venster zullen binnenwaaien. Dat zal niet gebeuren. Ze moeten een inspanning doen. Veel bedrijven willen dat ook. Als je ze dan een beetje helpt, zie je mooie dingen gebeuren."

