BeCentral boven het Centraal Station in Brussel profileert zich steeds sterker als een locomotief voor de Belgische techwereld. Meer dan zestig organisaties - zowel techbedrijven, scholen als ngo's - haakten al hun wagonnetje aan.

De lijst van de oprichters van BeCentral bevat veel bekende namen uit de Belgische technologiewereld. Frank Maene (Volta Ventures), Karen Boers (Be Code), Omar Mohout (Sirris), Pascale Van Damme (Dell Belux), Thierry Geerts (Google Belgium), Saskia Van Uffelen (Gfi Belgium), serieondernemer Xavier Damman en investeerder Michel Akkermans zijn er enkele van. Na de kapitaalronde van 1,8 miljoen euro eind vorig jaar steeg het aantal aandeelhouders van BeCentral tot 64. Dat zijn 62 individuen en twee investeringsfondsen van de overheid, FPIM en finance&invest.brussels.

Meer dan zestig organisaties vonden al onderdak in BeCentral (zie kader). De campus is een ecosysteem, waar mensen nieuwe technologieën kunnen leren, een start-up kunnen oprichten of een organisatie kunnen starten om de maatschappij te verbeteren via digitalisering. Een jongere kan BeCentral binnenkomen om een programmeeropleiding te volgen en vervolgens werk vinden bij een van de techbedrijven. Die techbedrijven kunnen onder hetzelfde dak geld ophalen bij businessangels. "Dit jaar wordt BeCentral de grootste campus voor digitale vaardigheden in Europa. Daar zijn ook techondernemerschap en women in tech belangrijk, maar het is evengoed de plaats waar Google Digitaal Atelier huist en het thuisadres van Be Angels is gevestigd. Daar kunnen start-ups pitchen om geld op te halen", zegt Omar Mohout, medeoprichter en entrepreneurship fellow bij het onderzoekscentrum Sirris. "Ik denk dat we iets hebben gecreëerd dat mee kan in Europa en waar we trots op mogen zijn." BeCentral gebruikt 6500 vierkante meter ruimte. 400 mensen werken er elke dag en bijna 1000 mensen per dag leren er. Met de derde verdieping, die na de renovatie in juni in gebruik wordt genomen, komt de oppervlakte op 10.000 vierkante meter. "We investeren zo'n 3 miljoen euro voor 10.000 vierkante meter", zegt Laurent Hublet, de managing director van BeCentral en een van de 64 investeerders. De Franse techscene heeft al een uithangbord: Station F in Parijs. De techcampus is een project van de Franse techondernemer Xavier Niel. In een gerenoveerd oud goederenstation, dat in 2017 werd geopend en 34.000 vierkante meter beslaat, huizen duizend start-ups, samen met techbedrijven zoals Google en Facebook en kennisinstellingen. Op dit moment is Station F nog de grootste Europese techcampus, maar Maria 01, gevestigd in een oud ziekenhuis in Helsinki, wil tegen 2023 uitbreiden tot 70.000 vierkante meter. Ook BeCentral heeft een prestigieuze locatie met geschiedenis. Het station werd ontworpen door sterarchitect Victor Horta. Wie vanuit BeCentral naar beneden kijkt, werpt een blik op de vertrekhal van Brussel-Centraal. Laurent Hublet legt uit dat BeCentral zijn middelen efficiënt heeft gebruikt: "Station F investeerde 300 miljoen euro voor 34.000 vierkante meter. Wij zijn drie keer kleiner, maar we hebben honderd keer minder kapitaal geïnvesteerd. Het belangrijkste verschil is dat we een campus zijn. De helft van de mensen hier is aan het leren. We zijn niet enkel een start-uplocatie." BeCentral gaat er prat op na de zomer de grootste programmeercampus in Europa te zijn, als het zijn derde verdieping in Brussel-Centraal in gebruik neemt en de programmeerschool 19 naar BeCentral verhuist, terwijl ook de al in BeCentral gevestigde opleidingen blijven groeien. 19 is een onderdeel van het Franse Netwerk 42, de programmeerschool die al in elf steden in de wereld aanwezig is. Net als Station F werd Netwerk 42 opgericht door de Franse ondernemer Xavier Niel, die zichzelf als tiener leerde programmeren en met zijn bedrijf Iliad de Franse telecommarkt opengooide door de internetaanbieder Free te lanceren. De techondernemer is een spilfiguur op de Franse techscene. "Vanaf juni zullen duizend studenten permanent hier aanwezig zijn", zegt Laurent Hublet. "Dat gaat van mensen die cursussen van één uur tot cursussen van drie jaar volgen, over mensen die leren programmeren tot mensen die werken aan een doctoraat. Het unieke van ons model is dat al die mensen hun vaardigheden op dezelfde plaats verbeteren. In Parijs zijn Le Wagon (dat programmeertrainingen organiseert, nvdr) en Netwerk 42 op verschillende plekken gevestigd. De impact op de individuele leertrajecten is veel groter als mensen rechtstreeks interactie hebben. Ze kunnen contact leggen met ondernemers en beseffen dat ondernemen geen wereld ver van hun bed is." In België is kapitaal vinden niet langer de grootste uitdaging van startende techbedrijven, maar wel voldoende goed personeel aantrekken om te groeien. "Daarom gaan veel Belgische bedrijven naar het buitenland", zegt Laurent Hublet. "Tegelijk zijn er in Brussel en andere steden veel mensen die geen baan hebben, geen opleiding volgen of niet de juiste basisopleiding hebben. Dat willen we oplossen. Heel wat medeoprichters hebben actief meegeholpen aan de lancering van de opleidingsprogramma's die ons uniek maken." Het was niet gemakkelijk een businessplan voor BeCentral te bedenken, want veel programma's zijn gratis voor de deelnemers. Sommige organisaties in BeCentral doen een beroep op ondersteuning van de overheid. Daarom wil BeCentral dat niet doen, anders wordt het een concurrent van zijn klanten. Elke organisatie die in BeCentral is gevestigd, moet een bijdrage betalen. Ook de vele events zorgen voor inkomsten. "De jongste 24 maanden draaien we break-even omdat we een volledige bezetting hebben", zegt Laurent Hublet. "Onze huur bij de NMBS is marktconform. Al houdt de NMBS er wel rekening mee dat wij investeren om de ruimte te renoveren." De programmeerschool 19 verhuist van haar locatie in Ukkel, een van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar BeCentral. Ukkel is slecht gelegen om Nederlandstaligen van buiten Brussel aan te trekken en om jongeren uit arme gemeenten zoals Sint-Jans-Molenbeek aan te trekken. Het Kanaal dat door het gewest loopt, fungeert nog te veel als een sociaal-economische grens. "We hadden een locatie nodig die heel bereikbaar was, niet alleen op het gebied van mobiliteit, maar ook sociaal-cultureel", zegt Laurent Hublet, die BeCentral leidt met een team van zes mensen. "Onze missie is tech toegankelijk te maken voor iedereen. Station F is gevestigd in een oud goederenstation. Ook in New York en Jeruzalem lopen soortgelijke projecten in een treinstation. Waarom is dat zo belangrijk? Mensen kunnen hier heel gemakkelijk komen vanuit Brussel en België, maar het is ook een locatie waar je mensen uit Molenbeek kunt samenbrengen met mensen die voor de Europese Commissie werken of met ex-McKinsey-consultants. Het is een plaats in de stad waar iedereen zich thuis kan voelen. Dat is niet het geval aan de Louizalaan (de chique winkelstraat in Brussel, nvdr) of aan de andere kant van het Kanaal." Diversiteit was van meet af aan een belangrijk aandachtspunt voor BeCentral. "We proberen voor diversiteit te zorgen op alle niveaus", zegt Laurent Hublet. "Genderevenwicht is een grote uitdaging in tech. Daarnaast letten we op diversiteit op sociaal-economisch gebied en op leeftijd. We willen een goed evenwicht vinden tussen educatie, commerciële start-ups en niet-commerciële projecten." In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de afgelopen jaren heel wat groeiversnellers zoals incubatoren, acceleratoren en co-workingruimtes ontstaan die zich op startende en groeiende techbedrijven - start-ups en scale-ups - richten. Vlak bij het Kanaal huist de Brusselse vestiging van Start it@KBC, de grootste accelerator van het land. Op een steenworp daarvan bevindt zich DigitYser. De oprichter en CEO daarvan, Philippe Van Impe, is een van de medeoprichters van BeCentral. In Etterbeek vind je ICAB en ook co-workingruimtes zoals Co.Station en Silversquare zijn broedplaatsen voor techbedrijven. Wat is de plaats van BeCentral in dat netwerk? "Het is de talent pool in het ecosysteem", legt Laurent Hublet uit. "Het talent dat bij ons groeit, komt later terecht bij start it@KBC of bij ICAB. Het techecosysteem in Brussel heeft nog niet de kritische massa die steden zoals Parijs, Berlijn en Amsterdam hebben bereikt. Zelfs Stockholm is groter in tech dan Brussel. We hebben een netwerk van initiatieven nodig om de vergelijking met andere Europese steden aan te kunnen. Er is echt een war on talent met andere techecosystemen. Als we niet aantrekkelijk genoeg zijn, gaan ondernemers gewoon naar Parijs, Amsterdam of Berlijn. We hebben niet minder, maar meer initiatieven nodig."