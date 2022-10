Advieskantoor BDO neemt consultancybedrijf Chapelle Consulting over. Met het bedrijf rond de Belgische Ariane Chapelle, een internationale autoriteit op vlak van risicobeheersing, breidt BDO zijn knowhow op vlak van beheersing van bedrijfsrisico's uit.

'Bedrijfsrisico's in kaart brengen en strategieën uittekenen om er zich tegen te wapenen, wordt almaar belangrijker in een wereld waar crisissen elkaar in sneltempo opvolgen. Energiekosten, bevoorradingsproblemen, cyberaanvallen en consumenten die de vinger op de knip houden. Het zijn allemaal risico's die het voortbestaan van een bedrijf in gevaar kunnen brengen als het er zich niet goed op voorbereidt. Daarom komt de overname van Chapelle Consulting op een goed moment.

'We krijgen er niet alleen extra experts bij, maar ook alle methodologieën en trainingen die de voorbije decennia zijn ontwikkeld', zegt Koen Claessens, Managing Partner Risk Advisory van BDO België.

BDO kan na de overname van Chapelle Consulting rekenen op een team van 40 risicospecialisten. De experten van Chapelle verhuizen van de Louisalaan naar het, onlangs geopende nieuwe gebouw van BDO in de Stassartstraat in Brussel. Na de overname zal die afdeling verder gaan onder de naam BDO Chapelle. BDO zal ook (toekomstige) risk managers van Belgische en internationale ondernemingen trainen en bijscholen. Het bedrijf mikt met het uitgebreide aanbod in de eerste plaats op de financiële sector.

