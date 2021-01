Chemie- en farmareus Bayer gaat samenwerken met het Duitse biofarmabedrijf CureVac voor de verdere ontwikkeling het coronavaccin van CureVac. Dat heeft Bayer donderdag bekendgemaakt.

Het coronavaccin van CureVac zit momenteel in de laatste fase van klinische testen. Beide bedrijven gaan nu samenwerken voor de verdere ontwikkeling van het vaccin, de productie en de commercialisering. Het is de bedoeling van Bayer en CureVac om na goedkeuring van het vaccin 'vele honderden miljoenen dosisse' te gaan produceren, aldus beide bedrijven in een gezamenlijke mededeling. Het vaccin van CureVac maakt gebruik van de messenger-RNA-techniek, die ook door Moderna en Pfizer/BioNTech worden gebruikt in hun vaccins.