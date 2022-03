Bayer maakt weer winst na zwaar verlies in 2020

Na dieprode cijfers is het Duitse chemiebedrijf Bayer weer winstgevend. Vorig jaar werd een nettowinst van een miljard euro behaald, maakte het bedrijf dinsdag bekend. In 2020 boekte Bayer nog een verlies van 10,5 miljard euro, het grootste uit de geschiedenis van de onderneming. Dit was voornamelijk te wijten aan voorzieningen voor rechtszaken in de VS wegens de vermoedelijke kankerrisico's van het product glyfosaat en hoge afschrijvingen op de landbouwactiviteiten.