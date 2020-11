Het Duitse concern Bayer heeft door tegenvallende resultaten bij zijn landbouwactiviteiten en voorzieningen voor rechtszaken dieprode cijfers geboekt in het derde kwartaal.

Onder de streep bleef een verlies van 2,7 miljard euro over, maakt het bedrijf dinsdag bekend. Tijdens dezelfde periode vorig jaar boekte Bayer nog meer dan een miljard euro winst.

Bayer moet miljarden opzij leggen voor tienduizenden rechtszaken in de Verenigde Staten over onkruidverdelger Roundup, dat kankerverwekkend zou zijn. Het chemiebedrijf nam de slepende kwestie rond Roundup over bij de overname van het Amerikaanse Monsanto.

De omzet viel tijdens het derde kwartaal met 13,5 procent terug tot 8,5 miljard euro. Zonder het effect van wisselkoersen, overnames en afstotingen, gaat het om een daling met 5,1 procent. De operationele kasstroom (ebitda) kelderde met meer dan een vijfde tot 1,8 miljard euro.

Niet alleen de omzet van de landbouwactiviteiten (-11,6 procent op vergelijkbare basis), maar ook die van de farmatak van Bayer gaat erop achteruit (-1,8 procent op vergelijkbare basis). Een verklaring is het feit dat artsen niet-dringende behandelingen door de coronapandemie uitstellen. De verkoop van vrij verkrijgbare geneesmiddelen gaat er wel op vooruit (+6,2 procent op vergelijkbare basis).

