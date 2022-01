Zowat 320 aandeelhouders en investeerders eisen in totaal bijna 2,2 miljard euro van de Duitse chemiereus Bayer. Dat meldt het advocatenkantoor Tilp, dat de verschillende eisers groepeert, dinsdag.

De aandeelhouders verwijten Bayer ervan hen ten tijde van de overname van het Amerikaanse biotechbedrijf Monsanto onvoldoende te hebben geïnformeerd over de financiële risico's die gepaard gingen met de verschillende rechtszaken omtrent glyfosaat.

De eis houdt verband met de onkruidverdelger Roundup, die het bestanddeel glyfosaat bevat. Glyfosaat wordt namelijk in verband gebracht met een vorm van lymfeklierkanker. Iets wat Monsanto en later Bayer steevast hebben ontkend.

Bayer heeft sinds de overname van Monsanto, dat Roundup op de markt bracht, af te rekenen met een lawine aan schadeclaims.

Nu komt daar dus ook nog een schadeclaim van aandeelhouders en investeerders bovenop. Die verwijten de chemiereus hen ten tijde van de overname onvoldoende te hebben geïnformeerd over de financiële risico's. Bayer verloor sinds 2018 namelijk al meer dan de helft van zijn beurswaarde, waardoor de investeerders zware schade hebben geleden, aldus Tilp.

In een verklaring ontkent de Duitse chemiereus in de fout te zijn gegaan en verklaart het 'de wet te hebben nageleefd en aan zijn verplichtingen te hebben voldaan'.

