BASF, het grootste chemieconcern ter wereld, is ondanks de hoge energieprijzen en de problemen met de bevoorradingsketen optimistischer over het boekjaar. Dat blijkt uit de kwartalen over het derde kwartaal van de groep uit Ludwigshafen. De Duitsers kunnen profiteren van een sterke vraag naar chemieproducten en stijgende prijzen.

BASF, met een grote fabriek in Antwerpen, verwacht een omzet dit jaar van 76 à 78 miljard euro. Eerder ging de chemiereus uit van een jaaromzet tussen de 74 en 77 miljard euro. Ook over de winst is er meer optimisme. De winst voor interesten, belastingen en uitzonderlijke items zou uitkomen op 7,5 à 8 miljard euro, tegenover 7 à 7,5 miljard euro in eerdere prognoses. In het derde kwartaal wist BASF in vergelijking met het vorige coronakwartaal de omzet met 42 procent op te krikken tot 19,7 miljard euro. De winst voor interesten, belastingen en uitzonderlijke items steeg van 581 miljoen euro naar bijna 1,9 miljard euro. Netto hield de Duitse chemiegroep 1,25 miljard euro over. Een jaar eerder gleed BASF nog 2,1 miljard euro in het rood uit.