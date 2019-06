BASF ontkent maandag formeel in een persbericht dat het de stof diethylamine (DEA) leverde aan Syrische afnemers.

Het chemiebedrijf reageert maandag op de klacht van drie mensenrechten-ngo's, die stelden dat BASF en twee Duiste bedrijven in 2014 via Zwitserland een grondstof voor gifgas naar Syrië zouden hebben uitgevoerd. 'BASF laat weten dat het te alle tijde de wetgevingen rond de handelscontrole gerespecteerd heeft en verzekert dat het hiervoor ook de nodige controles heeft ingebouwd', luidt het in een persbericht

Het gaat om de stof diethylamine, een bestanddeel voor geneesmiddelen dat ook gebruikt kan worden om het toxische zenuwgas VX te produceren. Sinds 2012 staat het middel op de EU-sanctielijst en mogen bedrijven het enkel exporteren met toestemming van de overheid. Die toestemming was er volgens de ngo's niet.

BASF ontkent nu formeel dat het de stof leverde aan Syrië sinds het ingaan van het handelsembargo. 'In onze IT-systemen zitten ingebouwde blokkerende controles die alle bewegingen van goederen aan de vigerende wetgeving aftoetsen', klinkt het. 'Deze controles zijn uiteraard ook van toepassing in relatie tot landen onder embargo, waarvoor de controles op individuele basis worden uitgevoerd. Zowel fysieke personen als instanties worden bij deze controles geverifieerd', aldus het chemiebedrijf.