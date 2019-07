Bart Verhaeghe: 'Bedrijven creëren welvaart, we mogen dat niet vergeten'

Alain Mouton & Daan Killemaes redacteur Trends en hoofdredacteur Trends

Bart Verhaeghe doet in Durf! een oproep voor meer ondernemerschap en verantwoordelijkheidszin. Niet enkel bij burgers en ondernemers, maar ook bij overheden. Het boek is tegelijk een terugblik op een loopbaan als ondernemer in het vastgoed en de sport. Tijd voor een gesprek over de belangen van een passerende fietser, de voetbalbond als klein België en rondvliegende kiekens.

BART VERHAEGHE "Je moet de underdog zijn om te worden aanvaard door de samenleving. We hebben het moeilijk met winnaars." © Dieter Telemans

'We zijn vervreemd van de welvaartscreatie. We weten niet meer waar onze welvaart vandaan komt en hoe die zorgt voor ons welzijn. En we zijn een risicoaverse samenleving geworden. Uiteindelijk nemen de bedrijven en de ondernemers een gigantisch risico, maar ze zorgen daarmee wel voor groei. De welvaartscreatie doet ook de overheid draaien. Maar als ik dat tijdens een lezing zeg, zetten de mensen grote ogen op. Vandaar dit boek. Om aan te tonen dat durf essentieel blijft om onze samenleving weer naar de top brengen. We hebben die ondernemingsmotor nodig."

