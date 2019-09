Bart De Smet (61), de CEO van verzekeraar Ageas, wordt op 13 februari 2020 voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Dat meldt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO. DeSmet wordt zo meteen ook voorzitter van de Groep van Tien.

De Smet zal Bernard Gilliot opvolgen, die sinds maart 2017 voorzitter is van de werkgeversorganisatie en wiens mandaat in februari ten einde loopt. De VBO-bestuurders stemden unaniem in met de voordracht van De Smet.

'De komende maanden zal ik mij, samen met huidig voorzitter Bernard Gilliot en CEO Pieter Timmermans, voorbereiden op deze nieuwe en boeiende uitdaging', zegt De Smet. 'Tijdens deze studieperiode verkies ik geen verklaringen af te leggen of standpunten in te nemen', voegt hij toe.

De Smet is actuaris van opleiding en behaalde ook een diploma bedrijfskunde. Hij heeft quasi zijn hele loopbaan in de financiële sector doorgemaakt, en in het bijzonder in de verzekeringssector. Sinds 2009 is hij CEO van verzekeringsgroep Ageas.

'Zijn niet aflatende inzet om deze groep die uit de Fortis-familie is voortgekomen opnieuw op de rails te zetten na de financiële crisis van 2008 heeft aangetoond dat hij uit het goede hout is gesneden', klinkt het donderdag in een persbericht van het VBO. 'Dit was ook de lezers van het tijdschrift Trends niet ontgaan toen ze hem tot Manager van het Jaar 2016 verkozen., luidt het.

De Smet is sinds 2017 vicevoorzitter van het VBO en lid van het strategisch comité. In de periode 2010-2014 was hij ook voorzitter van Assuralia, de federatie van de verzekeringsbedrijven, die deel uitmaakt van de raad van bestuur van het VBO