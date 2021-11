De nieuwe CEO's van Barco, An Steegen en Charles Beauduin, willen de aanwezigheid van het West-Vlaamse technologiebedrijf in China versterken. Dat hebben ze dinsdag gezegd tijdens een uiteenzetting over hun strategie.

Volgens Steegen heeft de coronacrisis een aantal zwaktes blootgelegd bij Barco. 'We willen die omzetten in kansen', zei ze. Daarom kondigde het bedrijf vorige maand al een nieuwe en vereenvoudigde organisatiestructuur aan.

Ook de investeringen in onderzoek en ontwikkeling willen de nieuwe bazen aanpakken. Voortaan zal prioriteit gegeven worden aan innovatieprojecten die tot producten leiden waarmee Barco een leidende rol denk te kunnen spelen.

Een andere belangrijke zwakte is volgens Beauduin de onvoldoende sterke aanwezigheid in China. 'Voor industriegoederen is China de halve wereldmarkt', zei hij. 'Mensen zien China vaak als een bedreiging, maar het is een bloeiende markt met hoge groei en veel opportuniteiten. Ze moeten er nog infrastructuur opbouwen die wij al hebben.'

Om de aanwezigheid in China te versterken, wil Barco ter plaatse produceren om de concurrentie aan te gaan met lokale spelers. 'We hebben al grond gekocht om verder te groeien in China. Fabrieken verhuizen gaan we niet doen, denk ik. De focus ligt op groei', legde Beauduin uit.

Volgens Steegen heeft de coronacrisis een aantal zwaktes blootgelegd bij Barco. 'We willen die omzetten in kansen', zei ze. Daarom kondigde het bedrijf vorige maand al een nieuwe en vereenvoudigde organisatiestructuur aan. Ook de investeringen in onderzoek en ontwikkeling willen de nieuwe bazen aanpakken. Voortaan zal prioriteit gegeven worden aan innovatieprojecten die tot producten leiden waarmee Barco een leidende rol denk te kunnen spelen. Een andere belangrijke zwakte is volgens Beauduin de onvoldoende sterke aanwezigheid in China. 'Voor industriegoederen is China de halve wereldmarkt', zei hij. 'Mensen zien China vaak als een bedreiging, maar het is een bloeiende markt met hoge groei en veel opportuniteiten. Ze moeten er nog infrastructuur opbouwen die wij al hebben.' Om de aanwezigheid in China te versterken, wil Barco ter plaatse produceren om de concurrentie aan te gaan met lokale spelers. 'We hebben al grond gekocht om verder te groeien in China. Fabrieken verhuizen gaan we niet doen, denk ik. De focus ligt op groei', legde Beauduin uit.