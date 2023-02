Barco kan in zijn jaarresultaten van 2022 uitpakken met een forse omzetgroei van 32 procent. De Kortrijkse beeldverwerkingsspecialist profiteert optimaal van het uitdoven van de coronacrisis. De jaarresultaten geven een goed beeld van hoe de wereldeconomie het post-coronatijdperk aansnijdt.

Barco bestaat uit drie grote divisies: Entertainment focust op projectoren voor bioscopen en events (399 miljoen euro omzet), Healthcare mikt op hoogwaardige beeldschermen en andere oplossingen voor ziekenhuizen (341 miljoen) en Enterprise biedt oplossingen voor presenteren in vergaderzalen aan en videomuren voor controlekamers (317 miljoen). De drie divisies samen draaiden in 2022 een omzet van 1,058 miljard euro. Dat is liefst 32 procent meer dan in 2021, toen de coronacrisis nog volop speelde.

Barco staat in 2022 terug op het niveau van voor corona. Maar een belangrijke kanttekening is dat Barco qua omzet eigenlijk al jaren op zijn adem trapt als het een keer voorbij het miljard euro omzet gaat. Barco staat voor de uitdaging om de komende jaren de omzet te doen groeien. Daarvoor rekent het ook op nieuwe producten en diensten, die nu ontwikkeld worden.Het herstel komt grotendeels door de heropleving na corona. De coronacrisis heeft twee jaar lang de cijfers van Barco aangetast. "De coronacrisis trof twee van onze drie grote afdelingen", zei co-CEO An Steegen eind 2022 nog aan Trends tijdens een uitgebreid dubbel-interview met haar co-CEO Charles Beauduin."Events, bioscopen en andere segmenten van onze Entertainment-afdeling kwamen stil te liggen. Er werd fors minder in nieuwe apparatuur geïnvesteerd. Voor onze Enterprise-afdeling gold een gelijkaardig verhaal. Door het massale thuiswerk waren bedrijven niet geneigd hun vergaderzalen beter uit te rusten. In het post-covidtijdperk trekken die markten weer fors aan. Mensen zijn het beu om elke dag thuis te zitten."Zo is het in de realiteit ook gegaan. We haalden vier elementen uit de resultaten van Barco die tonen hoe de wereldeconomie zich herstelt na corona.1. 36 procent omzetgroei in vergadertools (Clickshare) en videomuren. Alle divisies groeiden fors, maar het Enterprise-segment was de primus. Met andere woorden: overal ter wereld gingen mensen massaal weer naar het kantoor.2. Ziekenhuizen hebben weer ruimte om te investeren. Het Healthcare-segment zette een groei neer van 31 procent in 2022. Overal ter wereld kwamen ziekenhuizen er weer aan toe om in hun infrastructuur te investeren, in het bijzonder de digitalisering van operatiekamers. Opvallend is dat Barco ook signaleert dat ook in China ziekenhuizen zijn blijven investeren.3. De Entertainment-divisie boekte 'bemoedigende resultaten' na een lastig jaarbegin, bioscopen investeren weer. De vraag naar de nieuwe laserprojectoren groeide fors, maar Barco kon niet snel genoeg leveren door tekorten aan componenten. Ondertussen zijn de tekorten grotendeels onder controle, maar Barco bouwt meer zekerheid in. De cashflow daalde dit jaar, omdat ze meer voorraden inkochten. Barco wil, net als andere bedrijven, meer zekerheid inbouwen tegen nieuwe storingen in de productieketen.4. De lockdowns en de recente covid-golf in China spelen Barco hier en daar nog parten. De omzet in China heeft nog niet het niveau van voor de corona gehaald, maar het bedrijf verwacht dat vanaf het tweede kwartaal China weer zal groeien.