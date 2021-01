De coronacrisis deed Barco de das om in 2020.

Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar het aandeel van Barco was een uitblinker van het beursjaar 2019 op Euronext Brussel. Om de liquiditeit te verhogen, werd het aandeel van het Vlaamse technologiebedrijf in zevenen gesplitst. Dat was, achteraf gezien, niet nodig geweest. Want zo geweldig als ze in 2019 was, zo dramatisch was de koersevolutie in het afgelopen jaar. Na tegenvallende jaarcijfers 2020 is de koers minder dan de helft van de recordkoers in februari (35 euro). De grote boosdoener is uiteraard de coronapandemie.

...

Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar het aandeel van Barco was een uitblinker van het beursjaar 2019 op Euronext Brussel. Om de liquiditeit te verhogen, werd het aandeel van het Vlaamse technologiebedrijf in zevenen gesplitst. Dat was, achteraf gezien, niet nodig geweest. Want zo geweldig als ze in 2019 was, zo dramatisch was de koersevolutie in het afgelopen jaar. Na tegenvallende jaarcijfers 2020 is de koers minder dan de helft van de recordkoers in februari (35 euro). De grote boosdoener is uiteraard de coronapandemie.Barco haalt een groot deel van zijn omzet uit uitrusting voor cinema- en vergaderzalen, die het door de coronacrisis zwaar te verduren kregen. Maar ook de Healthcare-divisie, die apparatuur levert voor radiologie en operatiekwartieren, deed het in de tweede helft van 2020 niet goed. De coronacrisis slorpt grote budgetten op, zodat minder geld overblijft voor nieuwe investeringen in onder meer operatiekwartieren. De omzetdaling voor die afdeling bleef in 2020 wel beperkt tot 3 procent. De omzet ging van 268,8 naar 261,9 miljoen euro. Op groepsniveau ziet Barco de omzet door de coronapandemie met 28,9 procent dalen, van 1,083 miljard euro naar 770,1 miljoen. De omzet van de afdeling Entertainment (digitale cinema, led-walls voor grote evenementen) kreeg een stevige klap (-36%) en donderde van 455,1 naar 291,4 miljoen euro, maar blijft de belangrijkste omzetgenerator. Beterschap valt daar evenwel niet snel te verwachten, gezien de hevige tweede en mogelijk zelfs een derde coronagolf.De opmars van het Barco-aandeel in 2019 werd vooral gelinkt aan de steile opmars van de vergadertool ClickShare, uit de portfolio van de Enterprise-afdeling. De lockdown van het voorjaar, met massaal telewerken als gevolg, zette een serieuze rem op de ontplooiing van ClickShare. De Enterprise-divisie kreeg dan ook de zwaarste omzetklap in 2020 (-39%). De omzet zakte van 358,7 naar 216,8 miljoen euro. Barco kon wel meegeven dat het nieuwste en meer geavanceerde product ClickShare Conference snel marktaandeel wint in de ClickShare-omzet, en dat is een lichtpunt voor de toekomst.Meer nog dan de omzetdaling is de achteruitgang van de winst een teleurstelling voor de beleggers en de analisten. Op 770,1 miljoen euro omzet haalde Barco een bedrijfskasstroom (ebitda) van 53,6 miljoen euro, 65 procent minder dan de 153 miljoen van 2019. De ebitda-marge halveerde tot 7 procent. Voor het eerst sinds 2009 schrijft Barco zijn nettoresultaat in het rood. In 2019 was er 1,09 euro winst per aandeel, in 2020 was er 0,05 euro verlies per aandeel (-4,4 miljoen euro). Ook de negatieve vrije kasstroom van 36 miljoen euro was een onaangename verrassing. Als blijk van vertrouwen in de toekomst stelt Barco wel een dividend van 0,378 euro per aandeel voor aan de algemene vergadering. Dat dividend kan ook in aandelen worden verkregen (keuzedividend). De referentie-aandeelhouder Charles Beauduin kiest voor het dividend in aandelen. De Barco-top toonde zich nog voorzichtig over de eerste helft van 2021 en gaf geen prognose. Er is dus nog geen licht aan het einde van de tunnel. De analisten en de beleggers verslikten zich deze morgen duidelijk in hun koffie, toen ze de zwakke jaarcijfers en de niet bepaald heldere en rooskleurige vooruitzichten zagen. De koers dook in de eerste uren van de handel 5 à 6 procent lager.