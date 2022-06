De ondernemers kijken vooruit, ver vooruit. En ze zien een mooie toekomst voor hun onderneming, voor de economie en voor de wereld.

Voor wie het in deze verwarrende tijden benauwd krijgt van oorlog, inflatie, dalende beurskoersen, stijgende rente, personeelsgebrek, verstoorde aanvoerketens of galopperende begrotingstekorten, heb ik maar één goede raad. Praat met ondernemers. U voelt zich op slag een pak beter. Vorig weekend vond de negende editie van de Trends Summer University plaats. Vanaf volgende week zoomen we in op de voornaamste conclusies van de debatten. Het was een fijne tweedaagse, deze eerste editie sinds corona. Met een uitgelezen publiek, uitstekende debaters en een mooi decor. Knokke, where else? Zeven debatten waren er, over de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Dat begon bij de oorlog, het ging verder via alle grote economische onzekerheden tot bij de krapte op de arbeidsmarkt en de vele uitdagingen voor duurzaamheid. Maar weet u wat zo opmerkelijk was? Ondanks die waslijst moeilijkheden, zijn we met een positief gevoel naar huis gegaan. Dit publiek van ondernemers bewaart zijn cool. Ze kijken vooruit, ver vooruit. En ze zien een mooie toekomst voor hun onderneming, voor de economie en voor de wereld."Als CEO moet je de belangen van het bedrijf op korte termijn verzoenen met de lange termijn. Dat betekent blijven investeren in crisistijden", zei Bart De Smet, VBO-voorzitter en voorzitter van Ageas. Of om het met Ignace Van Doorselaere (CEO Neuhaus) te zeggen: "Er komt een vertraging in de economie. Maar je moet niet naar de helling kijken. Wel naar de conditie van de fietser (...) Wij gaan onze investeringen versnellen en vereenvoudigen. Alles wat routine en vervanging is, zal moeten wachten." Ook AvH-voorzitter Luc Bertrand zat op het pad van de vooruitgang. "DEME gaat massaal investeren in waterstof. Liefst betaald met cashflow, want wij houden niet van schulden." De malaise in het onderwijs kwam enkele keren ter sprake. En de zoektocht naar talent op de arbeidsmarkt. Ook toen klonken frissere ideeën dan we gewend zijn. "De juiste skills zullen we de jonge mensen zelf wel bijbrengen. De grote uitdaging is attitude. Maar als we onze bedrijven aantrekkelijk houden, mogen we de schuld niet op het onderwijs steken", zei alweer Ignace Van Doorselaere. Vaak ging het over de inhoud van jobs, en over het ernstig nemen van al je medewerkers. "De beleving van een baan wordt steeds belangrijker", zei Geert Aelbrecht, chief people manager van de bouwgroep Besix. "Loon is het slechtste wapen in de war for talent. Je kan daar maar één schot mee lossen, maar daar win je de oorlog niet mee", vervolgde Thomas Van Eeckhout, CEO van het IT-bedrijf Easi die ook hamerde op betrokkenheid. "Onze receptioniste heeft beslist om niet haar terras te vernieuwen, maar om aandelen te kopen en zo mee te investeren in ons bedrijf", gaf hij mee. De Trends Manager van het Jaar, Chris Peeters (Elia), verwoordde het zo: "Ik steek veel tijd in dialoog met mijn mensen. Alleen zo kan je goed naar buiten komen als CEO". Over naar de voedselcrisis en de stijgende prijzen in de supermarkt. Ook daarover klonken opvallende geluiden. "Wij voelen geen terugval in de consumptie", zei Jan Peeters die het gros van de Belgische Albert Heijns runt. En over de inflatie: "Ik ben direct bereid om 10 procent van mijn marge te laten vallen als iedereen in de waardeketen dat zou doen. Dan komt de landbouwer niet in de problemen en de eindconsument evenmin".De meest optimistische quote van de tweedaagse kwam misschien wel van Dirk Coorevits, CEO van Soudal en de vorige Trends Manager van het Jaar: "Ik geloof in de jongere generatie", zei hij. "Ze zal meer verantwoordelijkheid opnemen dan wat onze generatie heeft gedaan". Conclusie: op 9, 10 en 11 juni 2023 is er de tiende editie van de Trends Summer University. Hebt u uw agenda bij de hand?