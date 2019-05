De Spaanse bank Banco Santander is van plan 3.700 banen of meer dan 10 procent van zijn personeelsbestand in Spanje te schrappen. Dat zeggen de vakbonden.

De bank liet de bonden weten dat ze 1.150 kantoren, of ongeveer één op de vier kantoren, wil sluiten. Het gaat om overbodige agentschappen na de overname van de kleinere Spaanse concurrent Banco Popular in 2017. Ook de digitalisering in de sector ligt aan de basis van het banenverlies. Banco Santander stelt zowat 32.000 mensen tewerk in Spanje.

Het gaat om een eerste voorstel van de directie. Verder overleg volgt, en eind juni zou een definitief cijfer bekend zijn. Ook de vertreksmodaliteiten - vrijwillig of niet - zijn nog niet bekend.

In 2017 vielen al eens 1.100 afvloeiingen bij de Spaanse bank, in het kader van de overname van Banco Popular. Dat gebeurde vooral via brugpensioen. Begin april maakte de bank bekend jaarlijks 1,2 miljard euro kosten te willen besparen, en tegelijkertijd 20 miljard euro te willen investeren in de digitale transformatie.

De bank zelf geeft geen commentaar.