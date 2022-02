Balta in het rood na verkoop drie divisies

Balta slikt een waardevermindering van 127 miljoen euro door de eerder aangekondigde verkoop van drie divisies aan het Britse bedrijf Victoria. Dit zorgde voor een verlies per aandeel van 3,14 euro voor 2021, tegenover een verlies per aandeel van 0,12 euro per aandeel in 2020. Dat heeft de West-Vlaamse tapijtenfabrikant vrijdagochtend gemeld.