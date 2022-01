Bic koopt Inkbox, een Canadees bedrijf gespecialiseerd in semipermanente tatoeages op basis van plantaardige inkt. De Franse gigant van balpennen, aanstekers en wegwerpscheermesjes telt minstens 57 miljoen euro neer voor de overname.

Inkbox is gespecialiseerd in de ontwikkeling van tatoeages die een tot twee weken blijven staan en heeft 10.000 semipermanente tatoeages in zijn portefeuille zitten. De tattoos met inkt op basis van genipaplanten worden geplaatst door ze eerst een uur te laten intrekken in de huid, waarna de afbeelding in de volgende 24 uur zichtbaar wordt. Het bedrijf heeft ook een tatoeagepen ontwikkeld.

Het definitieve bedrag van de overname omvat een uitgestelde betaling berekend op basis van de toekomstige groei en rentabiliteit van het bedrijf, aldus Bic in een persbericht. 'Het gaat om een zeer belangrijke aankoop voor ons, aangezien hij ons toelaat om een erg jong, actief en creatief merk toe te voegen, dat ons ook extra competenties biedt op digitaal vlak, vooral rond de rechtstreekse verkoop aan de consument', klinkt het bij de Franse groep.

Inbox realiseerde in 2021 een omzet van 24 miljoen euro, een verdubbeling op twee jaar tijd. Het bedrijf hoopt tegen 2024 winstgevend te zijn.

