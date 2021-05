De Belgische industriële bakkerijgroep La Lorraine rekent op een omzet die hoger zal liggen dan in 2019. De grootste bakker van België, met hoofdzetel in Ninove, zet daarom door met zijn uitbreidingsplannen in met name Oost-Europa en Rusland. 'We kijken vol optimisme naar de toekomst', aldus CEO Guido Vanherpe.

La Lorraine verkoopt verse en bevroren bakkerijproducten aan supermarkten, horecazaken en consumenten in meer dan 25 landen. In België is de groep ook eigenaar van onder meer broodjesketen Panos.

Als gevolg van coronapandemie bracht La Lorraine minder brood en patisserie aan de man. De omzet slonk in 2020 met 12 procent tot 744 miljoen euro, terwijl de bedrijfskasstroom (ebitda) een knauw van 21 procent kreeg tot 91 miljoen euro. De nettowinst bleef wel positief 'dankzij een sterke kostenbeheersing', laat het familiebedrijf maandag weten.

Volgens CEO Guido Vanherpe heeft La Lorraine 'de storm goed doorstaan' en verwacht de bakkerijgroep in 2021 weer beterschap. 'Naarmate de lockdownmaatregelen in België en daarbuiten verdwijnen, verwachten we een snel herstel van onze omzet en nieuwe groei', zegt hij. 'We willen in 2021 terug aanknopen met ons langetermijngroeiplan en net als de voorbije jaren weer een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van om en bij de 8 procent neerzetten.'

Rusland

Dat groeiplan gaat met name om investeringen in nieuwe productielijnen in de bakkerijen in Oost-Europa en de bouw van een nieuwe fabriek in Rusland. Daarnaast versterkte La Lorraine zijn aanwezigheid in Zuid-Europa met participaties in diepvriesbakkerijen in Italië en Griekenland.

Ook in België blijft de groep investeren: tegen midden 2022 wordt de diepvriesbakkerij in Erpe-Mere volledig vernieuwd.

La Lorraine telt meer dan 4.000 werknemers. Het bedrijf heeft voorlopig twaalf productievestigingen in vijf landen: België, Polen, Tsjechië, Turkije en Roemenië.

