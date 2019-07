Achttien maanden na zijn laatste kapitaalronde kondigt de Brusselse start-up Bsit vandaag aan dat het opnieuw geld ophaalt om zijn babysitapp internationaal uit te bouwen.

Bsit haalde 3 miljoen euro op tijdens de kapitaalronde, die werd geleid door het Britse fonds Connect Ventures. Ook Kima Ventures investeerde mee, het fonds van de Franse zakenman en techpionier Xavier Niel, net als enkele start-upoprichters die als businessangel instapten via het Amerikaanse platform AngelList. Ook enkele Belgische techondernemers deden mee. Een van hen is Jeremy Le Van, de oprichter van Sunrise, een kalenderapp die werd verkocht aan Microsoft. Ook de bestaande aandeelhouders van Bsit, onder meer de investeringsmaatschappij Sambrinvest, schreven in op de kapitaalronde. Tijdens twee eerdere rondes haalde Bsit - de vennootschap achter het merk Bsit heet Subleeme - samen al 2,8 miljoen euro op.

We willen de Franse markt aanvallen door een kantoor op te richten in Parijs

Met de 3 miljoen euro wil Bsit zich internationaal op de kaart zetten, te beginnen met Frankrijk. "We hebben de Franse markt getest met behulp van twee mensen die we vanaf afstand hebben begeleid", zegt Dimitri De Boose, CEO en medeoprichter van Bsit. "Nu willen we de Franse markt aanvallen door een kantoor op te richten in Parijs, dat zes tot acht mensen zal tellen, en door in te zetten op marketing." Na Frankrijk staan het Verenigd Koninkrijk en Duitsland op de planning.

Uitgebreid aanbod

Bsit is een van de weinige Belgische serviceapps die zich niet tot bedrijven, maar tot particulieren richten. Ouders met jonge kinderen hebben de app op hun mobieltje staan om snel een babysit voor hun kroost te regelen. Ondertussen is het aanbod uitgebreid. Je kunt ook opvang zoeken voor langere tijd, een babysit zoeken die met het gezin meegaat op vakantie, of iemand die past op de kinderen na school. Je kunt ook afspreken met andere ouders om de kosten voor opvang te delen. Betalen kan via de app.

Via het platform kunnen mensen kinderoppassen in hun buurt vinden, die de vaardigheden hebben die ze zoeken. Bsit werkt met een systeem van aanbevelingen door vrienden of andere gebruikers, om ouders voldoende vertrouwen te geven wanneer ze een babysitter kiezen die ze nog niet kennen. Dimitri De Boose, die Bsit oprichtte samen met Donatienne van Houtryve en Géraldine Biebuyck, is duidelijk over de doelstelling van het technologiebedrijf: "De Europese leider van de kinderoppasmarkt worden."

Abonnement

Tot nog toe concentreerde het in 2015 opgerichte bedrijf zich op de Belgische markt, die goed is voor 85 procent van de inkomsten en 25 personeelsleden. Bsit nam aanvankelijk een commissie op elke babysitafspraak die via zijn platform werd geregeld, maar een tijd geleden schakelde het bedrijf over op een abonnementsformule. Ouders betalen een maandelijkse vergoeding om Bsit te gebruiken. De start-up geeft geen omzetcijfer, maar zegt dat er 360.000 ouders en babysitters zijn geregistreerd op Bsit. Volgens Bsit komen er 500 inschrijvingen per dag bij. Als je alle inkomsten van alle babysitters samentelt die sinds de start van het platform in 2015 zijn verdiend, zijn die volgens het bedrijf goed voor 6 miljoen euro.