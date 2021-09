Chemiedistributeur Azelis ging bij zijn debuut op de Brusselse beurs bijzonder sterk van start.

De handel in het Azelis-aandeel ging bij het beursdebuut vrijdagmorgen opvallend vlot van start tegen 26 euro per aandeel. Even later sprong het aandeel al 15 procent hoger, en omstreeks 16 uur staat het aandeel 8 procent in de plus op 28,10 euro.

De beursgang van het Antwerpse chemiebedrijf Azelis is de derde grootste beursintroductie ooit op Euronext Brussel. Het bedrijf, dat op meer dan 6 miljard euro gewaardeerd wordt, heeft 2800 personeelsleden in dienst en telt wereldwijd meer dan 45.000 klanten.

Azelis sluit exclusieve contracten af met grote chemiebedrijven en zoekt in eigen laboratoria naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor allerhande producten.

