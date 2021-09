Azelis sluit de intekenperiode van zijn beursgang vervroegd af, wegens de grote vraag. Dat bevestigt de chemiedistributeur donderdag in een bericht op zijn website. 'Het aanbod was verschillende malen overschreven aan de bovenkant van de prijsvork', luidt het.

Het aandeel zal normaal vanaf vrijdag op Euronext Brussel gaan noteren, met symbool 'AZE'. De handel start aan 26 euro per stuk, waarmee de totale beursgang 1,711 miljard euro bedraagt. Dat is de grootste in Brussel sinds 2007, berekende De Tijd. Enkel institutionele beleggers konden intekenen.

Een deel van de beursgang bestaat uit de uitgifte van nieuwe aandelen, een deel uit de verkoop van bestaande aandelen. De marktkapitalisatie van Azelis bedraagt ruim 6 miljard.

Het opgehaalde geld wil het bedrijf gebruiken om te investeren in groei, om zo zijn marktleiderschap te versterken.

