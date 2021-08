Het Duitse mediaconcern Axel Springer, uitgever van Bild en Welt, zou volgens de Wall Street Journal gesprekken voeren over een overname van Politico.

De twee werken al jaren samen. Volgens WSJ zou Springer nu een deel of alle aandelen van het bedrijf in handen willen krijgen. De onderhandelingen zouden nog niet afgerond zijn. Bij het Duitse concern zelf wilde men dinsdag 'niet reageren op geruchten'.

Axel Springer heeft de jongste jaren zijn Amerikaanse activiteiten al fors uitgebouwd. In 2015 kochten de Duitsers het mediaplatform Business Insider voor zo'n 500 miljoen dollar. Een jaar later volgde de overname van het marktanalysebureau eMarketer voor 242 miljoen dollar. Vorig jaar kwam er dan de overname van Morning Brew, dat een betalende nieuwsbrief met economisch nieuws aanbiedt.

Politico werd in 2007 in Washington opgericht door Robert Allbritton en telt intussen meer dan 700 werknemers in de VS en in Europa. Volgens kenners heeft Politico de manier van politieke verslaggeving een nieuw elan gegeven. Een overname zou het imperium van Springer duidelijk kunnen versterken. De twee werken nu al nauw samen, meer bepaald in het gezamenlijke platform Politico Europe, dat vanuit Brussel nieuws voor het hele Europese continent brengt.

