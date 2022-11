Sinds vorige week zijn we officieel met 8 miljard op deze wereld. Om al die mensen te blijven voeden, moeten landbouwers almaar meer verbouwen, met almaar minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Onhaalbaar? Niet als het aan AVR ligt, dat al decennialang machines voor de aardappelteelt produceert.

"De uitdaging voor de landbouw is groot maar niet onmogelijk, als je aan slimme, digitale precisielandbouw doet", vertelt Stefan Top, de managing director van AVR. "Daar ben ik al jaren van overtuigd." Voor een dergelijke precieze landbouw moeten je landbouwtoestellen ook data oogsten, iets wat liefst 289 geconnecteerde AVR-landbouwtoestellen al dagelijks doen, sinds het bedrijf in 2017 met het project startte. Voor een nichemarkt is dat niet weinig, stelt Stefan Top. De oplossing is zelfs zo populair dat ook andere bedrijven ze kochten. Zo rijden er ook 180 verbonden toestellen voor de teelt van bieten en vlas rond. Voor de landbouwsector verliep de digitale transformatie dus in de richting van precisielandbouw, maar wat betekent dat precies op het veld? "Onze machines voor het planten en rooien van aardappelen zijn uitgerust met sensoren", vertelt productmanager Pieter Galle. "Daarmee verzamelen ze continu gegevens over onder meer het aantal geplante aardappelen, de afstand ertussen, en de stevigheid van de rug waarin ze groeien. Zo kun je nagaan hoe ver uiteen je aardappelen het best plant en hoe stevig je de grond moet aandrukken voor een optimale oogst. En dus ook hoeveel planten waar zullen groeien, en hoeveel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen je dus optimaal inzet." "Al die gegevens kan de klant volgen op een onlineplatform, of hij krijgt er sms'jes over. Nadien kunnen we tot in de opslagloods bijhouden waar de aardappelen vandaan komen", gaat Galle verder. Hoewel er honderden digitale rooimachines op de akkers rondrijden, vergde het tijd om de sector in beweging te krijgen. AVR begon bij zichzelf. "Veel medewerkers zagen de troeven in het begin niet", blikt Stefan Top terug. "We moesten hun de voordelen kunnen tonen. Dus stelden we een team van nieuwe engineers samen, die ik bij een koffie overtuigde van ons verhaal. Ze bouwden snel een POC (proof of concept, nvdr), dat meteen mooie resultaten opleverde. Zo zag iedereen in het bedrijf plots wel de mogelijkheden." Daarna was het zaak de landbouwers te wijzen op die kansen, maar hoe doe je dat in een markt die onder druk staat? "Landbouwers boeken kleine marges", bevestigt Stefan Top. "Zij vragen dan ook altijd eerst: show me the money. Dus stellen we de oplossing een jaar gratis ter beschikking, los van de investering in de hardware. Zo raken ook de klanten overtuigd. Grotere bedrijven trek je over de streep met het logistieke voordeel. Doordat je de landbouwmachines op afstand kunt volgen, weet je bijvoorbeeld exact hoeveel vrachtwagens je nog naar een perceel moet sturen om de oogst op te laden. Daarna ontdekken de klanten stap voor stap de andere mogelijkheden." "Ook de service, waarbij landbouwers vanop afstand geholpen worden, overtuigt", zegt Pieter Galle. "En als ze een nieuwe feature vragen, die ook anderen kan interesseren, maken we er werk van." Natuurlijk komt het er ook op aan de juiste hard- en software te kiezen. "Daar moet je de tijd voor nemen. Maar dan kies je voor gerenommeerde pakketten ontwikkelingstools, waarmee je redelijk snel iets bereikt, en natuurlijk robuuste hardware. Landbouwtoestellen bevatten sowieso al veel sensoren die we konden inzetten. Daaraan hebben we er nog toegevoegd. Tegelijkertijd hebben we hard gewerkt aan de stabiliteit van de oplossing, rekening houdend met de technologische beperkingen op het terrein. Landbouwers in de Verenigde Staten of Canada hebben soms lang geen mobiele internetverbinding, in the middle of nowhere, waardoor het niet mogelijk is gegevens door te sturen. Dus kunnen onze landbouwmachines data tot twee dagen opslaan." Een digitale gamechanger worden in een traditionele sector heeft voor AVR veel te maken met het creëren van een sterke basis voor het vergaren van data, waarvan ook meer en meer andere bedrijven gebruik kunnen maken. Zo bouwt AVR mee aan een ecosysteem. Stefan Top: "Leveranciers van componenten kunnen bijvoorbeeld via onze hardware hun onderdelen in de landbouwtoestellen monitoren, met behulp van slimme algoritmes. Daardoor kunnen ze onderhoud aanraden voor de landbouwmachine een panne krijgt. Ook onze eigen dealers kunnen we zo voortijdig waarschuwen dat ze binnenkort langs moeten gaan voor een onderhoud. We geven dan meteen ook de locatie van het voertuig mee." "Tegelijkertijd gaan we partnerships aan met bedrijven en organisaties die nog meer in de analyse van landbouwdata gespecialiseerd zijn. Op basis van onze gegevens en andere databronnen, zoals data van spuitmachines, kunnen zij diepgaander landbouwadvies verlenen. Of we integreren onze oplossing met grote softwareoplossingen, waarmee landbouwers hun bedrijf volledig kunnen beheren. Uiteraard met respect voor het eigenaarschap van de data."